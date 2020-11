PS5, da SNIPES una nuova linea di abbigliamento ufficiale PlayStatiion

PlayStation ha stretto una collaborazione con SNIPES per celebrare il lancio di PS5 con una linea di abbigliamento ufficiale basata sul celebre brand.

E così, dopo la linea di abbigliamento PlayStation Gear, ecco una nuova mandata di prodotti senz'altro accattivanti, per un totale di diciassette capi differenti. Guardiamoli in un trailer.

Per festeggiare il lancio della console PlayStation 5, abbiamo creato in collaborazione con il famoso marchio di streetwear SNIPES una collezione di 17 capi ideati appositamente per i fan della nostra community globale.

Ispirata alla storia e all'iconografia di PlayStation, questa collezione pensata per i fan presenta un'ampia varietà di capi di abbigliamento, tra cui giacche, felpe con cappuccio, t-shirt, berretti e molto altro ancora.

E, soprattutto, questa collezione unisex è adatta a tutti ed è dotata di tasche comode che offrono tutto lo spazio necessario per riporre il telefono o i tuoi accessori preferiti. L'arcobaleno scuro riflettente sul tessuto e sulla stampa di capi selezionati richiama l'aspetto e lo stile dell'universo PlayStation.

SNIPES, un marchio di streetwear caratterizzato da originalità e passione per la cultura di strada sin dalla sua nascita nel 1998, era il partner perfetto per dare vita a questa collezione che celebra la console PlayStation 5.

La collezione SNIPES with PlayStation sarà disponibile dal 28 novembre in tutti i punti vendita SNIPES e online su snipes.com e snipesusa.com.