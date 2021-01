PS5, vendite superiori a Xbox Series X|S nel 2020 ma non negli USA

PS5 ha totalizzato nel 2020 vendite superiori rispetto a quelle di Xbox Series X|S a livello globale, ma non negli USA: lì la console Microsoft è riuscita a raggiungere il 50,2% del mercato next-gen contro il 49,8% della piattaforma Sony.

Se dunque per i dati di NPD PS5 è stata la seconda console più venduta negli USA nel 2020, con Nintendo Switch primo, GamingSmart è evidentemente giunta a conclusioni differenti, che aprono a uno scenario interessante per il 2021.

L'anno che si è appena concluso ha visto PlayStation 5 piazzare 4,48 milioni di unità in tutto il mondo contro i 2,4 milioni della somma di Xbox Series X e Xbox Series S, il che si traduce in una quota del 65% per la piattaforma Sony e del 35% per quella Microsoft.

Si tratta di un esordio che globalmente pone PS5 in netto vantaggio, ma considerando la situazione di PS4 e Xbox One negli ultimi anni potrebbe dar vita a una clamorosa rimonta da parte della casa di Redmond.

Nel 2018, infatti, le quote di mercato di Xbox erano pari ad appena il 25,3%, salite quindi al 37,4% nel 2019 e al 39,3% nell'ambito di tutto il 2020. Per dire che ci troviamo di fronte a una situazione di partenza molto diversa rispetto al debutto della precedente generazione, con Microsoft che sembra aver conservato la crescita compiuta finora.

Le scorte limitate di entrambe le console hanno in qualche modo falsato il confronto ed è probabile che nel corso di quest'anno assisteremo a una crescita di PS5 anche negli Stati Uniti, ma di certo l'esito della competizione fra le due piattaforme appare meno scontato.