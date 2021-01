Fortnite Crew: emote gratis per tutti, Epic promette novità e migliorie

Epic Games ha affermato di aver intenzione di migliorare l'esperienza utente con Fortnite Crew, il suo servizio in abbonamento mensile. Gli sviluppatori sanno bene che i giocatori, a inizio anno, hanno avuto problemi nella ricezione delle ricompense e sanno che su Xbox ci sono stati problemi con il sistema di cancellazione della sottoscrizione. Per questo motivo, tutti gli iscritti passati e presenti riceveranno un'emote gratis chiamata "Members Only".

L'emote gratis di Fortnite Crew sarà disponibile fino al 15 febbraio, quindi anche i nuovi iscritti la riceveranno. Viene specificato che per ottenerla è solo necessario eseguire il log-in nel battle royale, ma potrebbero comunque volerci fino a 48 ore prima dell'effettiva aggiunta all'inventario. Inoltre, Epic ha affermato che questa emote potrebbe tornare a disposizione in futuro, quindi non preoccupatevi troppo se non avrete modo di ottenerla entro il 15 febbraio.

Il team di Epic è anche al lavoro sulla risoluzione di problematiche presenti in Fortnite Crew, oltre che alla prevenzione di quelle future. Inoltre, pare che siano intenzionati a "introdurre nuovi e interessanti contenuti e feature" al servizio. Attualmente, purtroppo, non è chiaro di cosa si tratti: potrebbero essere semplicemente nuovi oggetti cosmetici, oppure funzioni uniche, come la possibilità di vedere in anticipo concerti in Party Royale.

Nel caso nel quale non siate certi di cosa sia Fortnite Crew, è presto detto: è un abbonamento che dona su base mensile skin e oggetti cosmetici, oltre al Pass Battaglia stagionale e a 1.000 V-Bucks da spendere nel negozio in-game. Per i giocatori che sono soliti investire regolarmente denaro nel battle royale si tratta di un'offerta interessante, visto il prezzo di 11.99 euro.

Infine, vi segnaliamo che sono disponibile le sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 5. Inoltre, non dimenticate che è da poco arrivato anche l'aggiornamento di Fortnite 15.20.