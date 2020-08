PS5 e Xbox Series X, prezzo dei giochi in aumento? Capcom non ha ancora deciso

Il prezzo dei giochi in uscita su PS5 e Xbox Series X potrebbe aumentare rispetto alle cifre attuali, ma Capcom non ha ancora deciso come muoversi in tale frangente.

Fresca dell'addio di Yoshinori Ono, responsabile della serie Street Fighter, la casa di Osaka ha accennato al possibile aumento di prezzo dei giochi next-gen nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori.

Quando gli è stato chiesto come si muoverà al riguardo, Capcom ha dichiarato di non aver ancora stabilito una politica: "Prenderemo in considerazione un approccio dopo aver analizzato i punti di forza e le criticità delle varie opzioni, continuando a monitorare i trend del mercato."

Ad oggi sappiamo che NBA 2K21 costerà di più su PS5 e Xbox Series X, e che in generale Take-Two prenderà in considerazione l'idea di un aumento di prezzo per i titoli del suo catalogo.

Di contro, Ubisoft non aumenterà il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, ma non è detto che nel 2021 le cose rimangano così.