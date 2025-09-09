Questo controller compatibile con Nintendo Switch 2 e PC oggi lo acquisti ad un prezzo bassissimo, promo lampo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione lampo che coinvolge il controller MYSTILUCK compatibile con Switch, Switch 2 e PC. L'offerta prevede uno sconto attivo del 15% e un prezzo che scende fino a 21,24€, siamo vicinissimi al minimo storico sulla piattaforma per questo prodotto che è fisso a 20,18€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata al controller cliccando sul box qui in basso: Questo controller offre tutte le funzioni essenziali per funzionare sulle ibride Nintendo: doppia vibrazione, giroscopio a 6 assi, pulsanti con effetto Hall, funzione screenshot e modalità Turbo.
Ulteriori dettagli tecnici
Un punto di forza è l'illuminazione RGB integrata con 7 colori diversi e 4 modalità di luce. Il controller è facile da configurare: basta premere il tasto "Pairing Build" o la combinazione Y+HOME per l'accoppiamento Bluetooth, mentre il pulsante "HOME" consente di riconnettere rapidamente il dispositivo. Il design ergonomico garantisce comfort anche durante lunghe sessioni.
Grazie ai due motori integrati, il controller offre tre livelli di vibrazione e una funzione Turbo regolabile. Inoltre, il giroscopio a 6 assi assicura un controllo preciso e fluido. La batteria da 800 mAh garantisce fino a 9 ore di gioco continuo, con modalità sleep automatica per risparmiare energia.