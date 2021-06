R-Type è stato trasformato in un Game & Watch, completamente gratuito

Uno sviluppatore indipendente, chiamato nizakashii, ha ridotto lo sparatutto classico R-Type di Irem a un Game & Watch, giocabile gratuitamente online via browser. Il gioco si chiama R&WATCH DOBTOPUS e, più precisamente, ricrea lo scontro con il primo, iconico boss del gioco.

Naturalmente si tratta di una piccola curiosità, che però testimonia come certi titoli, per quanto ormai di nicchia, siano ancora molto amati.

C'è da dire che il lavoro di nizakashii è davvero buono e, se non avessimo saputo che esiste solo in forma virtuale, dopo averci giocato ci saremmo messi a cercare il Game & Watch fisico di R&WATCH DOBTOPUS.

Per giocare a R&WATCH DOBTOPUS andate sulla sua pagina ufficiale su itch.io e premete il tasto play.

R-Type è un titolo di culto nato negli anni '80 in sala giochi, ma giocabile anche sui maggiori sistemi da gioco di allora grazie a delle ottime conversioni. Recentemente è stato lanciato l'ultimo capitolo della saga, R-Type Final 2, accolto da giudizi generalmente positivi.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di R-Type Final 2.

Il primo R-Type è giocabile in molti modi: ne esistono versioni per sistemi mobile e per console ed è presente nella la raccolta R-Type Dimensions EX, che offre le versioni originali e quelle rimasterizzate del primo e del secondo capitolo.