R6S: Ubisoft annuncia che i PG Nationals 2021 ripartono oggi con 3 mesi di competizioni

Ubisoft ha annunciato oggi che i PG Nationals 2021, uno dei principali tornei esport italiani, ripartono stasera. Questo torneo primaverile di R6S, dopo 3 mesi di intese competizioni esport, darà al vincitore la possibilità di partecipare alla Challenger League Europea.

I PG Nationals 2021 saranno, come da tradizione, una manifestazione volta a celebrare in toto la scena competitiva di Rainbow Six: Siege. Senza dubbio una delle più ampie e attive del nostro paese. Anche quest'anno parteciperanno i migliori pro-player nostrani, ma durante le dirette non mancheranno ospiti speciali e le personalità più amate dalla community, come per esempio IlSolitoMute e IlBuonPulse di Rainbow6ItaCom.

Il commento sarà affidato ai caster Chinook e Etrurian. Il torneo avrà una durata complessiva di tre mesi e culminerà con le finalissime nazionali a luglio, che decreteranno il migliore team esport italiano di Rainbow Six Siege. I playday previsti saranno 14, 7 di andata e 7 di ritorno, e vedranno protagoniste le alcune delle squadre italiane più note, come i campioni in carica Macko Esports, Mkers, Notorious Legion, Team Hmble, Cyberground Gaming, Italian Gaming Project e i due qualificati dal Promotion Tournament, Outplayed e Reply Totem.

Il team che si aggiudicherà il titolo di campione dello Split avrà la possibilità di rappresentare l'Italia all'ambitissima Challenger League Europea, dove si sfideranno i migliori player di tutto il continente.

L'appuntamento è sul canale Twitch ufficiale di R6S a partire da stasera.