Rayman Legends gratis da Ubisoft, come effettuare il download

Rayman Legends è gratis in questi giorni, regalato da Ubisoft all'interno dell'iniziativa giveaway della compagnia che fa parte del calendario delle varie offerte organizzate dal publisher, che già nei giorni scorsi hanno riservato sorprese interessanti, vediamo dunque come effettuare il download.

Si tratta della versione PC di Rayman Legends, riscattabile gratuitamente sulla piattaforma Uplay, dunque non di quelle console, ma rimane comunque un regalo molto interessante. Il gioco è dunque disponibile e riscattabile gratuitamente a questo indirizzo. È uscito ormai da diverso tempo, essendo arrivato originariamente nel 2013, ma rappresenta ancora uno dei migliori platform 2D di questi ultimi anni, dunque nel caso non si sia giocato in precedenza questa è un'ottima occasione per rimediare.

Michel Ancel e il suo team hanno deciso di recuperare la serie tornando alle sue origini, dunque abbandonando il percorso in 3D che era stato intrapreso dal terzo capitolo e recuperando invece l'impostazione classica completamente in 2D, oltretutto caratterizzata da un disegno particolarmente accurato e pulito, rimanendo sempre sullo stile fantasioso e umoristico che ha sempre caratterizzato Rayman.

Rayman Legends è stato premiato anche dalla recensione di Fabio Palmisano su queste pagine all'epoca dell'uscita originale, ma ha ottenuto in generale delle ottime valutazioni un po' ovunque. Ubisoft ha in precedenza, il publisher aveva regalato anche Child of Light, all'interno di un calendario piuttosto fitto di giochi gratis da Ubisoft consultabile a questo indirizzo.

Come visibile dalla pagina in questione, in questo periodo è possibile anche scaricare gratuitamente Might & Magic: Chess Royale e ancora Rabbids Coding, mentre sono diverse le trial ancora a disposizione come versioni di prova di vari titoli da poter testare per un periodo limitato di tempo. Tra questi troviamo Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising e The Crew 2.