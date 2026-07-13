Realme GT 8 Pro cala di prezzo su AliExpress: con questo codice sconto attivo diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto he fa calare il costo del Realme GT 8 Pro: il coupon da applicare è ITVS060 per un prezzo finale d'acquisto di 621,89€. La spedizione è prevista tra il 15 e il 20 luglio. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.
Il Realme GT 8 Pro è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, autonomia prolungata e un comparto multimediale completo. Il dispositivo dispone della certificazione IP68/IP69, che garantisce una maggiore protezione contro acqua, polvere e condizioni ambientali difficili.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Lo smartphone integra un ampio display AMOLED da 6,79" con risoluzione 1440 x 3136 pixel, capace di offrire immagini estremamente definite e colori brillanti grazie al supporto a 1 miliardo di colori, HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 144 Hz.
Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM. Il Realme GT 8 Pro integra una grande batteria da 7000 mAh.
Il dispositivo offre una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.