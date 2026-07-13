Realme GT 8 Pro cala di prezzo su AliExpress: con questo codice sconto attivo diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto he fa calare il costo del Realme GT 8 Pro: il coupon da applicare è ITVS060 per un prezzo finale d'acquisto di 621,89€. La spedizione è prevista tra il 15 e il 20 luglio. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

Il Realme GT 8 Pro è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, autonomia prolungata e un comparto multimediale completo. Il dispositivo dispone della certificazione IP68/IP69, che garantisce una maggiore protezione contro acqua, polvere e condizioni ambientali difficili.