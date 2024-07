Rec Room accoglie Destiny 2, grazie a una nuova collaborazione con Bungie

Forse i videogiocatori più appassionati e tradizionalisti non conoscono Rec Room , ma è un titolo gratuito che ha raggiunto una notevole popolarità nel particolare settore dei "contenuti sociali generati dagli utenti", dunque sebbene la cosa sia strana non c'è molto da stupirsi della nuova collaborazione stretta con Bungie per inserire Destiny 2 all'interno dell'MMO in questione.

Una nuova esperienza di gioco

L'esperienza di gioco, chiamata Destiny 2: Guardian Gauntlet, fonde l'approccio innovativo e guidato dalla comunità di Rec Room con il ricco e coinvolgente mondo di Destiny 2, dando la possibilità a giocatori che forse non hanno mai conosciuto in precedenza il titolo di Bungie di intraprendere un'avventura in un'ambientazione di gioco.

La copertina di Rec Room

I giocatori avranno la possibilità di intraprendere varie quest e di addestrarsi come Guardiani, impegnandosi con gli altri fan ed esplorando nuove dimensioni di gioco.

Oltre a questi ambienti, Rec Room offrirà una nuova collezione di cosmetici per avatar basati sulle tre classi di Destiny: Cacciatore, Titano e Stregone.

Il set e le skin per le armi del Cacciatore sono disponibili da subito, mentre altre skin per le armi e i set per le classi Titano e Stregone verranno rilasciati nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni su Rec Room, vi rimandiamo al suo sito ufficiale.