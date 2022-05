Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di r0nin.n è incantato

Record of Ragnarok continua a ispirare le cosplayer di tutto il mondo, come r0nin.n che ha deciso di realizzare un cosplay di Aphrodite, la dea della bellezza, mettendoci molto di suo in quanto a carattere e interpretazione del personaggio, come potete vedere dalle foto sottostanti.

r0nin.n non si è limitata a riprodurre e indossare il costume di Aphrodite, ma lo ha reso un incanto grazie al suo carisma, che dona al tutto un tocco fortemente personale.

Gli elementi fondanti ci sono tutti, dalla fasce dell'abito che cadono con delicatezza sul prosperoso seno alle decorazioni floreali della folte pettinatura bionda, ma c'è anche un forza espressiva rara e un modo estremamente personale di indossare l'abito, che gli regala un grandissimo impatto, nonostante la foto non sia proprio di altissima qualità.

In Record of Ragnarok le divinità vogliono eliminare tutti gli umani, perché li considerano deboli e deludenti. A fermarli saranno le Valchirie che faranno valere una regola che loro stessi hanno stabilito, costringendoli a indire un torneo in cui dovranno affrontare i più forti tra gli eroi umani.