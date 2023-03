Redfall in bundle con le GPU della serie 40 di Nvidia

Nvidia sta per lanciare un bundle delle sue GPU della serie 40 con Redfall, l'ultima fatica di Arkane Studios. Il bundle, emerso da un rivenditore inglese che ha pubblicato in anticipo i dettagli, conterrà la Bite Back Edition del gioco, che comprende il gioco base, l'accesso a degli eroi che saranno pubblicati post lancio e il download di alcuni contenuti cosmetici.

L'elenco preciso dei contenuti del bundle è il seguente (preso dalla pagina del rivenditore di cui sopra):

Redfall Base Game

Redfall Hero Pass with Two Future Heroes

Laser Beam Multi-Weapon Skin

Tactical Knife Stake Weapon Attachment

Northern Expedition Devinder Outfit

Eyes in the Dark Jacob Outfit

War Clothes Layla Outfit

Engineer Volunteer Remi Outfit

L'iniziativa comprendete tutte le GPU della serie 40 per desktop (RTX 4090, 4080 e 4070), nonché i modelli per laptop 4080/4090. Acquistandole si riceverà un codice per riscattare il gioco. Non viene fatta menzione dei laptop con RTX 4070/4060/4050.

Sfortunatamente non sono ancora disponibili i termini della promozione, che però dovrebbe partire a breve. Ricordatevi che solo gli acquisti fatti dopo l'inizio della promozione sarebbe validi al fine di riscattare il bundle.

Redfall di suo sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 e supporterà dal lancio le tecnologie DLSS 3 e Reflex di Nvidia.