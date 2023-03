Remnant 2: periodo d'uscita e nuovo trailer sulla classe Handler

Remnant 2 continua a mostrarsi pezzo dopo pezzo, in questo caso con un trailer incentrato sulla classe Handler che Gunfire Games ha concesso in esclusiva a IGN, confermando peraltro il periodo d'uscita per l'estate 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'Handler è una classe di supporto che sembra più impostata per il gioco in solitaria, caratterizzata dal fatto di avere un cane come compagno inseparabile di avventure.

Quest'ultimo non è un mero orpello, ma ha una propria funzione all'interno del gameplay, visto che può coprire diversi ruoli.

Come riferito dal principale designer Ben Cureton, è possibile modificare il ruolo del cane impostando varie "modalità", ognuna delle quali caratterizzata da una bandana di colore diverso. Tra i moduli specifici c'è ad esempio il cane da guardia, che difende la zona intorno al protagonista, mentre il cane di supporto è specializzato nel curare il personaggio e i suoi compagni.

C'è un sistema di ping che consente di inviare ordini diretti al cane, in modo da indirizzarlo in punti specifici ad effettuare operazioni. Insomma, anche questa si presenta come una classe molto particolare, in linea con quanto visto finora in Remnant 2. Il precedente video si concentrava sulla classe Gunslinger in stile western, mentre di recente abbiamo saputo che il gioco sarà ancora più procedurale.

Nel frattempo, abbiamo la conferma che la data d'uscita è piazzata nell'estate del 2023, in attesa di conoscere il giorno preciso.