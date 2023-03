Sea of Stars annunciato anche su Xbox, oltre a PC, PlayStation e Nintendo Switch

Mancava solo Xbox alle piattaforme previste per Sea of Stars, e l'annuncio è arrivato oggi, con un po' di ritardo rispetto alle altre piattaforme ma comunque in tempo per uscire insieme a PC, PlayStation e Nintendo Switch nella data d'uscita fissata per il 29 agosto 2023.

"Mentre il team procede speditamente verso la beta (i contenuti sono completi), abbiamo un'ultima piattaforma da annunciare per voi, insieme ad alcune novità che potreste esservi persi", si legge nella comunicazione degli sviluppatori, Sabotage Studio, nella pagina Kickstarter del gioco.

"Fin dall'inizio, speravamo segretamente di essere in grado di coprire tutte le piattaforme di generazione attuale e passata. Con la produzione che è piena di potenziali problemi, abbiamo dovuto lasciare un messaggio vago come "PC e console" per evitare di dover poi fare delle rettifiche.

Con gli imprevisti più grandi ormai alle spalle, siamo felici di poter confermare l'aggiunta di Xbox alla festa!" Sea of Stars arriverà dunque anche su Xbox Series X|S e Xbox One il 29 agosto 2023, insieme alle versioni PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Nel caso non abbiate seguito il gioco, si tratta di uno degli indie più interessanti in uscita nel corso del 2023: un progetto che riprende gli stilemi classici degli RPG di matrice nipponica, tanto dia coinvolgere anche Yasunori Mitsuda alla colonna sonora (Chrono Trigger, Xenogears), ma mettendoci dentro anche con diverse idee nuove e accattivanti. Potete conoscerlo meglio nel nostro provato su uno dei JRPG più attesi dell'anno.