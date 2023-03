Astria Ascending e altri due titoli sono gratis come Xbox Games with Gold in Corea

Xbox Games with Gold appare decisamente diverso in Corea rispetto a quanto vediamo dalle nostre parti, e anche piuttosto interessante almeno per quanto riguarda un gioco in particolare, visto che si tratta di Astria Ascending, a cui si affiancano anche Port Royale 3 e Space Invaders Infinity Gene da quelle parti.

Si tratta di una lineup diversa da quella che abbiamo visto in occidente, con i giochi Games with Gold di marzo 2023 annunciati che sono Trüberbrook, Sudden Strike 4 Complete Collection (entrambi già disponibili) e Lamentum in arrivo da domani. A dire il vero, considerando gli standard classici del servizio in questione si tratta di un mese piuttosto interessante anche dalle nostre parti.

Tuttavia, Astria Ascending è sicuramente allettante, se non altro per il fatto che è uscito a settembre 2021 ed è anche molto recente, rispetto a quanto siamo abituati a vedere per i giochi inseriti nei Games with Gold. Il gioco non sembra avere propriamente delle limitazioni regionali, ma il download non rientra probabilmente nelle regole di Microsoft per quanto riguarda l'accesso ai giochi offerti attraverso i servizi, dunque è difficile dire se sia consentito o meno.

Nel caso vogliate saperne di più, in ogni caso, potete trovare la recensione di Astria Ascending su queste pagine, da cui è uscito con una valutazione piuttosto positiva.