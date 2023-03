Amnesia: The Bunker avrà un rifugio per i giocatori, pubblicate nuove immagini

Frictional Games ha svelato dei nuovi dettagli su Amnesia: The Bunker, il nuovo capitolo della sua celebre serie horror. In particolare ha spiegato in un post di aggiornamento sul suo blog che Henri Clement, il protagonista del gioco, potrà contare su un rifugio sicuro durante l'avventura, che fungerà da area hub: il bunker.

In realtà sarà "quasi" sicuro, perché il giocatore dovrà occuparsi di mantenere acceso il generatore elettrico, per evitare brutte sorprese.

Fredrik Olsson, il creative lead di Amnesia: The Bunker, ha fornito altri dettagli sul gioco e sulla sua progressione: "Anche se alcuni compiti andranno svolti per completare il gioco, spetterà al giocatore identificare, scegliere le priorità e decidere com'è meglio agire per completarli. L'esplorazione deve essere bilanciata con la minaccia dinamica che perseguita il giocatore, capace di apparire in qualsiasi momento in base alle azioni compiute. Così il gameplay è fortemente determinato dal giocatore e significativamente diverso dai giochi precedenti che erano più lineari."

Frictional ha pubblicato anche delle nuove immagini di Amnesia: The Bunker, che trovate raccolte nella galleria sottostante.

Per il resto vi ricordiamo che Amnesia: The Bunker sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023 su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S.