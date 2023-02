Resident Evil 4, un video rivela come il gameplay del remake sia stato modernizzato

Il remake di Resident Evil 4 potrà contare su di un gameplay modernizzato rispetto all'originale e i due director del gioco, Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi, hanno illustrato le modifiche apportate all'esperienza in un video pubblicato da Game Informer.

Ampo e Kadoi hanno parlato ovviamente della rimozione dei quick time event, un obiettivo a quanto pare prioritario nell'ottica di questo rifacimento, ma anche di come sia stato cambiato il sistema di controllo, che nella versione del 2005 presentava alcune soluzioni inusuali.

Nel remake di Resident Evil 4 Leon potrà difendersi in maniera più efficace dall'assalto dei nemici, ed è per questo che gli sviluppatori hanno voluto donargli la capacità di parare i colpi ed eventualmente sferrare potenti contrattacchi per sfoltire le fila dei suoi avversari.

In generale sono state aumentate le possibilità di interazione con lo scenario, anche al fine di spingere l'elemento esplorativo, e si è pensato di inserire anche delle meccaniche stealth da sfruttare in determinate circostanze per l'eliminazione silenziosa degli abitanti del villaggio.

Abbiamo parlato anche di questi aspetti nel nostro speciale con tutte le novità di Resident Evil 4. Il gioco sarà disponibile a partire dal 24 marzo nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.