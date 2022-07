Resident Evil, la serie Netflix: pareri contrastanti, per GameSpot è la migliore

La serie televisiva di Resident Evil, in arrivo oggi su Netflix, ha suscitato pareri contrastanti fra la stampa internazionale: la percentuale di freschezza su Rotten Tomatoes è pari al 56%, ma GameSpot ritiene lo show il migliore adattamento di sempre per il franchise Capcom.

Come confermato nell'ultimo trailer, la serie di Resident Evil su Netflix si pone come una vera e propria reinterpretazione della lore e dei personaggi che i fan della saga horror conoscono bene, ed è questo il primo motivo delle critiche negative.

Al tempo stesso, come detto, GameSpot lo ritiene un prodotto eccellente, in grado di raccontare molto bene le due storie che si sviluppano all'interno di altrettante linee temporali, introdurre ottimi personaggi inediti e incastrarsi in maniera legittima nell'universo creato da Capcom.

La sensazione è dunque quella di una serie realizzata in maniera competente, ma che agli occhi dei fan di Resident Evil risulterà inevitabilmente una forzatura, un racconto diverso e indipendente a cui però hanno affibbiato quel nome a fini puramente commerciali.

Ad ogni modo, ormai mancano poche ore e tutti potremo farci un'opinione su questo bizzarro esperimento.