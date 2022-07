The Division Resurgence, primo video di gameplay per il mobile game Ubisoft

The Division Resurgence è stato mostrato da Ubisoft con un primo video di gameplay, commentato dagli sviluppatori e catturato direttamente su di un dispositivo mobile.

Annunciato per iOS e Android alcuni giorni fa, The Division Resurgence sarà protagonista a breve di una closed alpha che consentirà a un gruppo selezionato di utenti di provare in anteprima questa esperienza.

Il filmato fa vedere "gli Agenti della Divisione che incontrano i nemici nelle strade di New York. Potrai vedere come il gioco è stato reimmaginato per i dispositivi mobile e dare un'occhiata da vicino alla personalizzazione delle armi e agli scontri a fuoco", si legge nel comunicato stampa.

"Avrai anche la possibilità di sperimentare l'open world di The Division Resurgence durante i prossimi test", continua la nota, a sottolineare la natura tripla A di questa inedita produzione per iOS e Android.