Resident Evil, il sito di Halloween lanciato da Capcom promette annunci per tutto ottobre

Capcom ha lanciato un sito a tema Halloween per festeggiare il 25° anniversario della serie Resident Evil, dove vengono promessi annunci per tutto il resto del mese di ottobre. I primi due sono già stati svelati: Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2 e del merchandise della serie legato a una lotteria, valida per il solo Giappone.

Tre nuovi annunci sono stati fissati al 21 ottobre, due al 22 ottobre, uno ulteriore al 25 ottobre e l'ultimo al 29 ottobre. Difficile dire cosa potrebbero riguardare, considerando che ormai il franchise Resident Evil non contempla più soltanto videogiochi, ma anche altri media. Qualcuno spera che sia annunciato il remake di Resident Evil 4 per console di nuova generazione e per PC, altri che si parli dell'uscita di Resident Evil Re:Verse, la modalità online di Resident Evil Village.

Qualsiasi essi siano, la speranza è che sia un gran mese per gli appassionati del franchise di Capcom, che non mancheranno di supportare le novità come hanno sempre fatto.

Sito di Halloween della serie Resident Evil