Resident Evil Village: modalità con nemici e oggetti casuali svelata da un leaker

Fra meno di un mese sarà disponibile sugli scaffali fisici e digitali Resident Evil Village, nuovo capitolo della serie horror di Capcom e seguito di Resident Evil 7 Biohazard. Questo capitolo promette di proporre parecchie novità, tra le quali figurano anche nuove creature, da vampiri a lupi mannari. Inoltre, un noto leaker ci svela che potrebbe essere inclusa anche una modalità nella quale nemici e oggetti sono casuali.

Il leaker in questione è il famoso AestheticGamer, noto anche come Dusk Golem. Come potete vedere nel tweet qui sotto, Dusk Golem afferma che il team di sviluppo di Resident Evil Village ha lavorato per un po' di tempo su una modalità "Ethan deve morire 2.0" (Ethan è il protagonista, nel caso non lo sappiate). Capcom l'ha infine trasformata in una modalità estremamente complessa che dovrebbe essere "più aperta, con nemici e oggetti posizionati casualmente".

Per il momento Capcom non ha ancora annunciato nulla a riguardo. Il leaker afferma infatti di essere curioso riguardo al metodo di annuncio che sarà scelto dagli sviluppatori. Attualmente Dusk Golem afferma di non avere tutti i dettagli e crede che, prima dell'uscita di Resident Evil Village, Capcom parlerà di questa nuova modalità. In altre parole, dovrebbe avvenire entro poche settimane.

Dusk Golem è un leaker noto e aveva anticipato vari dettagli riguardo a Resident Evil Village che si sono poi rivelati corretti. Non vi è quindi motivo per non credere anche a questo nuovo leak. Speriamo che Capcom sveli dettagli ufficiali quanto prima.

Infine, vi ricordiamo che Resident Evil Re:Verse avrà una seconda beta, ecco le date.