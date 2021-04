Nintendo Switch, nuovo Indie World annunciato per domani: ecco orario e dettagli

Indie World tornerà domani, 14 aprile 2021, con un nuovo appuntamento che verrà trasmesso a partire dalle 18.00, ora italiana, e durerà circa 20 minuti.

Nel corso del livestream faremo la conoscenza dei prossimi titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, come accaduto nel precedente Indie World del 15 dicembre scorso.

Al momento non ci sono dettagli né indizi su cosa vedremo esattamente durante lo showcase, ma siamo abituati a grandi quantità di produzioni indie su eShop e certamente il nuovo evento non farà eccezione.

Naturalmente tantissimi utenti hanno già cominciato a riempire i social di post inneggianti Hollow Knight: Silksong: se il gioco fosse davvero presente ci sarebbe davvero di che festeggiare.

L'appuntamento insomma è per domani a partire dalle ore 18.00, in diretta qui su Multiplayer.it: seguiremo l'evento insieme a voi e non mancherà il tradizionale commento della redazione.