Hollow Knight: Silksong, Team Cherry rivela quale sarà il suo prossimo progetto

In trepidante attesa del lancio di Hollow Knight: Silksong, Team Cherry ha parlato con Game Informer di quello che sarà il prossimo progetto dello studio non appena i lavori sull'attuale gioco saranno terminati.

Come sappiamo, lo sviluppo di Hollow Knight: Silksong non è ancora terminato, ma il team australiano sembra aver già buttato giù qualche idea per il futuro. A che gioco stanno pensando?

"Be', all'orizzonte c'è un progetto che non riguarda Hollow Knight, e che è stato accantonato per un po' di tempo. Penso tuttavia che saremo tutti entusiasti di dedicargli del tempo", hanno detto i co-director Ari Gibson e William Pellen.

"Al momento si tratta semplicemente di una documentazione, che tuttavia viene arricchita non appena il team ha una nuova idea. Un buon punto di partenza: il progetto è lì e di mese in mese viene aggiunto qualcosa."

"Realizzare un gioco che non sia Hollow Knight non è molto diverso: sono come grandi mondi in cui possiamo muoverci, incontrare personaggi, andare all'avventura. Magari la formula cambia perché non si impugna una spada, ma al di là di questo l'esperienza è più o meno la stessa. Magari i protagonisti non avranno tutte queste corna."

"Chissà, fore potremmo imparare a non creare delle ambientazioni così vaste. Mi chiedo cosa accadrebbe: penso che probabilmente sia impossibile, ma potremmo provarci."