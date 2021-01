DOOM diventa Call of Duty con la mod Call of DOOM: Black Warfare, ecco il video

DOOM è stato trasformato in Call of Duty con la mod Call of DOOM: Black Warfare, che modifica diversi elementi del classico di id Software per farlo somigliare a un episodio della serie Activision.

Mentre si attendono notizie sul misterioso Project 2021A, probabilmente una nuova versione VR di DOOM, alcuni modder si sono insomma sbizzarriti con il primissimo episodio del franchise, come potete vedere nel video in calce.

Call of DOOM: Black Warfare si pone come un WAD che agisce in particolare sulle armi dell'originale DOOM, inserendo nel gioco i fucili e le mitragliatrici appartenenti all'universo di Call of Duty.

Parliamo nello specifico di ben settanta nuove armi, sebbene il giocatore possa utilizzarne solo quattro alla volta. Passare dall'una all'altra sarà a vostro rischio: potreste non ritrovare mai più quel particolare strumento.

La cosa interessante è che il pacchetto cambia in maniera casuale la posizione degli oggetti, così da richiedere un approccio diverso per ogni singola mappa.

Potete scaricare la mod Call of DOOM: Black Warfare da questo sito.