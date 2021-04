Call of Duty Mobile Stagione 3: trailer del Battle Pass svela mappe e novità

Activision ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al Battle Pass della Stagione 3 di Call of Duty Mobile, nota come Tokyo Escape. La nuova season inizierà alle 02:00 di notte del 17 aprile 2021. Avremo modo di accedere a una nuova modalità multigiocatore e anche a nuove mappe. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, la Stagione 3 di Call of Duty Mobile introdurrà due mappe, chiamate Oasis e Coastal. Oasis è una nuova versione della mappa rilasciata per la prima volta in Modern Warfare 3: ci porta in un enorme hotel di lusso situato nel deserto, con però una nuova personalizzazione a tema con la stagione. Coastal, invece, è una nuova mappa creata appositamente per la modalità Cerca e Distruggi.

Nella Stagione 3 di Call of Duty Mobile avremo accesso anche a una nuova abilità operatore, Carica, per lo scudo antisommossa, ottenibile al livello 14 del Battle Pass. Inoltre, potremo anche usare una nuova classe BR nota come Spotter, che sarà rilasciata più avanti nella Stagione con un evento dedicato.

Ovviamente le novità non terminano qui. Avremo anche accesso a Modalità Notturna 2.0 (dal 22 al 28 aprile), una versione ottimizzata per la modalità Notturna, e Spade & Pietre (dal 6 al 12 maggio), una modalità fatto solo di combattimenti corpo a corpo in una gara tutti contro tutti.

Call of Duty Mobile

Ci sarà poi un evento a tema Samurai, "Warrior's Path, che avrà inizio il 29 aprile e "permetterà ai giocatori di unirsi alla fazione dei Cinque Cavalieri o all'U.A.C. per completare le missioni giornaliere e guadagnare ricompense in modalità multiplayer o battle royale. Chi vince prende letteralmente tutto. Infatti, la fazione che guadagnerà più punti alla fine della giornata potrà ottenere il controllo di un punto chiave della mappa."

Vi segnaliamo infine che Call of Duty 2021 Vanguard è un fo**uto disastro per un noto leaker.