Resident Evil Village, lo Showcase in diretta a partire dalle 20.00

Resident Evil Village sarà protagonista questa sera di uno speciale Showcase organizzato da Capcom, in cui la casa giapponese parlerà non solo del nuovo episodio della serie ma anche di eventuali altri progetti a essa legati.

Un leaker ha previsto ciò che vedremo nel corso dell'evento, ma ovviamente la realtà potrebbe essere diversa e ci aspettiamo qualche bella sorpresa. Non lo pensate anche voi?

Proprio per questo partiremo dalle 20.00 con un percorso live in cui discuteremo delle novità annunciate finora per Resident Evil Village e le tante indiscrezioni attorno al gioco, ma anche della situazione del franchise in termini di film e serie TV.

Dalle 23.00 seguiremo infine lo Showcase in diretta con Pierpaolo Greco e Umberto Moioli, commentando eventuali trailer, demo di gameplay e gli annunci che potrebbero arrivare in quest'occasione. Non mancate!