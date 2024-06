Rockstar Games ha rimosso una popolare rapina di GTA Online su PC a causa di vulnerabilità scoperte

"Abbiamo identificato una vulnerabilità nella versione PC di GTA Online e abbiamo fatto un cambiamento temporaneo per proteggere i giocatori", si legge nel messaggio pubblicato dall'account ufficiale di supporto per Rockstar Games su X.

Rockstar Games sta lavorando per risolvere il problema

Non c'è ancora una tempistica precisa per quanto riguarda la durata di questa disattivazione e il ritorno online della missione. In ogni caso, la questione dovrebbe essere temporanea e la normalità dovrebbe essere ristabilita il prima possibile.



Un messaggio successivo di Rockstar conferma che il team sta lavorando al problema e che questo dovrebbe essere risolto entro breve, ma per il momento gli utenti non potranno accedere alla missione in questi giorni, anche per coloro che possiedono già l'Arcade e potrebbero dunque prenderne parte.