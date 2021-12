Rockstar Games India lavora a un nuovo gioco misterioso dal 2019

Rockstar Games India sta lavorando a un nuovo gioco misterioso. L'informazione arriva da una fonte decisamente attendibile, visto che si tratta del profilo LinkedIN di uno sviluppatore dello studio.

Leggendo le esperienze lavorative dell'animatore 3D Kaushal Punetha, attualmente impiegato proprio a Rockstar Games India, si apprende infatti che da febbraio 2018 a gennaio 2019 ha lavorato all'animazione di alcune creature di Red Dead Redemption 2. A seguire, quindi da gennaio 2019, è stato passato su di un progetto non specificato. Il suo ruolo è quello di curare i fotogrammi chiave del gameplay per "un gioco non annunciato".

Di cosa potrebbe trattarsi? Difficile dirlo. Negli ultimi mesi si sono rincorse molte voci sullo sviluppo di un remake di Bully o di un seguito dello stesso titolo, ma non sono mai state confermate. Giusto recentemente alcune indiscrezioni parlavano di un annuncio in occasione dei The Game Awards 2021, ma non se n'è fatto niente, come ormai ampiamente verificato.

Qualsiasi sia il progetto in via di sviluppo, la speranza è che venga fuori qualcosa di migliore della recente GTA Trilogy, la cui qualità ha deluso davvero tutti.