Rogue Lords presentato con un trailer al Nacon Connect, un nuovo roguelike

Rogue Lords è una delle novità annunciate e presentate nel corso del Nacon Connect oggi, ovvero un nuovo RPG con elementi roguelike che si è mostrato con un trailer di presentazione, da parte di Cyanide e caratterizzato da una particolare ambientazione.

Sviluppato in collaborazione da Cyanide e Leikir, Rogue Lords è dunque un gioco di ruolo con elementi classicamente roguelike, che punta molto sulla sua particolare atmosfera e caratterizzazione, visto che si svolge in un New England barocco e gotico del XVII secolo.

Il giocatore è chiamato ad indossare gli scottanti panni del Diavolo in persona, tornato sulla terra per combattere le forze del bene. La particolare direzione artistica del gioco, come sostengono gli stessi sviluppatori, strizza l'occhio agli appassionati dei lavori di Tim Burton.

L'uscita di Rogue Lords è prevista per il 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ancora in attesa di una data precisa, ma per quanto possiamo intanto vedere dal trailer della storia possiamo aspettarci un gioco veramente molto particolare, con un tono a metà tra l'horror gotico e l'umorismo cartoonesco.

Rogue Lords fa dunque parte delle svariate novità da parte di Nacon, che durante la conferenza di oggi ha presentato anche Test Drive Unlimited Solar Crown, Vampire: The Masquerade - Swansong e Steelrising.