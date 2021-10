Saints Row: il nuovo trailer ci parla delle imprese criminali

Il nuovo trailer dell'attesissimo open world Saints Row è tutto dedicato alle imprese criminali che impegneranno i protagonisti dell'avventura. Ovviamente è anche un'ottima occasione per vedere del nuovo gameplay, che non fa mai male.

Saints Row è stato presentato qualche mese fa. È in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Si tratta di un reboot completo della serie, di cui comunque ha mantenuto i toni scanzonati e caciaroni, al netto dell'ultraviolenza.

Siamo a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga, un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero.

Pre-acquista subito la Standard Edition e ottieni The Idols Anarchy Pack, un lotto di variopinti articoli rubati con cui riuscirai sicuramente a farti notare. The Idols Anarchy Pack include:

● Casco da dj degli Idols

● Mazza scintillante degli Idols

● Moto delle sabbie degli Idols

Formerai i Saints e ne diventerai il capo, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali. Goditi l'ambiente di gioco più ampio e coinvolgente che Saints Row abbia mai realizzato. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrai sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.