Samsung avrebbe nei piani un nuovo 'Galaxy Watch FE', in arrivo a luglio

Per quanto concerne i dispositivi indossabili , sembra che Samsung stia pianificando il lancio di un nuovo modello a livello mondiale, potenzialmente designato come il successore di Galaxy Watch 4. Si tratta del Galaxy Watch FE, una versione Fan Edition , che si unirà alla gamma dei dispositivi in arrivo questa estate.

Se ciò venisse confermato, le specifiche tecniche dovrebbero coincidere, inclusi sensori come accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di luce ambientale, bussola, oltre a sensori per il monitoraggio cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue. Il processore potrebbe essere Exynos W920 , con 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione.

Tenendo conto di tale traccia, le somiglianze tra Galaxy Watch FE e Galaxy Watch4 potrebbero essere notevoli in termini di design e funzionalità, con il caratteristico display circolare, la ghiera rotante e il sistema operativo Wear OS sviluppato da Samsung in collaborazione con Google.

Le informazioni raccolte indicano che il Galaxy Watch "FE" non sarà obbligatoriamente vincolato al lancio della serie 7, ma sarà disponibile praticamente in tutto il mondo , con le tre varianti di codice modello SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N, che corrispondono rispettivamente alle versioni globale, statunitense e coreana. Galaxy Watch4, alla base del Fan Edition, ha un codice modello molto simile, nella versione globale: SM-R860F.

Orologio per i fan

A luglio Samsung romperà con la tradizione presentando tre smartwatch anziché due

La terminologia "Fan Edition", introdotta da Samsung nel settembre 2020 con Galaxy S20 FE per indicare una versione più economica del proprio top di gamma, è stata estesa successivamente ad altri prodotti come tablet e auricolari (come le recenti Galaxy Buds FE).

Di conseguenza, ci si aspetta che Galaxy Watch FE si inserisca naturalmente in questa linea di prodotti, offrendo caratteristiche di buon livello a prezzi più accessibili.

Mentre Galaxy Watch 6 parte da 299 euro, solo 50 euro in più rispetto ad Apple Watch SE, voci riportano che sarebbe ragionevole ipotizzare un prezzo di entrata dello smartwatch economico Samsung su almeno 199 euro.

Per quanto riguarda il design, Galaxy Watch FE dovrebbe riportare somiglianze con i modelli più recenti; tuttavia, ci sono voci che suggeriscono un possibile radicale cambiamento nell'estetica degli orologi Samsung, passando da una cassa circolare a una quadrata, magari già con Galaxy Watch7 o forse nel 2025 con il Galaxy Watch 8.