Samsung Galaxy S26 è in promozione su Amazon: risparmia 330€ e acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% (330€) per un costo totale e finale di 899€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link (anche a rate), oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul "bottone" qui sotto: Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone pensato per combinare un design sottile con una dotazione hardware adatta a diversi tipi di utilizzo. Il dispositivo presenta uno spessore di appena 7,2 mm e dispone della certificazione IP68, che offre una protezione contro acqua e polvere.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte troviamo un display da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, progettato per offrire immagini definite e una buona superficie di visualizzazione per contenuti multimediali, applicazioni e attività quotidiane. Le dimensioni dello schermo mantengono inoltre un formato adatto a chi cerca un dispositivo compatto senza rinunciare a un pannello sufficientemente ampio.
A gestire le prestazioni dello smartphone troviamo il SoC Exynos 2600, realizzato con processo produttivo a 2 nm. Il processore è affiancato da 12 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione interno raggiunge 512 GB, offrendo una capacità elevata per applicazioni, foto, video e altri contenuti.
Per l'alimentazione, Samsung Galaxy S26 integra una batteria da 4.300 mAh. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel, mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera da 12 megapixel.