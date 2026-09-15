0

Samsung Galaxy S26 è in promozione su Amazon: risparmia 330€ e acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26 il cui prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/09/2026
Samsung Galaxy S26

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% (330€) per un costo totale e finale di 899€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link (anche a rate), oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul "bottone" qui sotto: Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone pensato per combinare un design sottile con una dotazione hardware adatta a diversi tipi di utilizzo. Il dispositivo presenta uno spessore di appena 7,2 mm e dispone della certificazione IP68, che offre una protezione contro acqua e polvere.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sul fronte troviamo un display da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, progettato per offrire immagini definite e una buona superficie di visualizzazione per contenuti multimediali, applicazioni e attività quotidiane. Le dimensioni dello schermo mantengono inoltre un formato adatto a chi cerca un dispositivo compatto senza rinunciare a un pannello sufficientemente ampio.

61Pnwlasmal Ac Sl1500

A gestire le prestazioni dello smartphone troviamo il SoC Exynos 2600, realizzato con processo produttivo a 2 nm. Il processore è affiancato da 12 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione interno raggiunge 512 GB, offrendo una capacità elevata per applicazioni, foto, video e altri contenuti.

Per l'alimentazione, Samsung Galaxy S26 integra una batteria da 4.300 mAh. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel, mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera da 12 megapixel.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung Galaxy S26 è in promozione su Amazon: risparmia 330€ e acquistalo al suo minimo storico