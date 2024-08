Santa Monica Studio lavora a "una nuova IP", dice il Character Supervisor che ha lavorato anche a God of War

Longhi spiega tramite il proprio profilo a cosa si è dedicato negli anni in ambito videoludico (e non) e cita infine anche "un nuova IP".

Cosa sappiamo dal Supervisore dei Personaggi di Santa Monica Studio

Longhi scrive: "Si è presentata l'opportunità di entrare in Naughty Dog e di trasferirmi negli Stati Uniti e l'ho colta. Ho pubblicato Uncharted 4 e poi mi sono unito a Sony Santa Monica per lavorare a God of War 2018. Dopo aver consegnato GOW 2018, abbiamo iniziato a lavorare su GOW Ragnarok."

Dopo di che, lo sviluppatore si è unito ad altri team, precisamente Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) e Unknown Worlds (Subnautica). Infine, è tornato a Santa Monica Studios nell'aprile 2024. "Santa Monica Studios mi ha offerto l'opportunità di tornare come Supervisore dei Personaggi, occupandomi dell'intera pipeline di sviluppo dei personaggi per la loro nuova IP"

Purtroppo non abbiamo alcuni tipo di informazione su questa nuova IP e, soprattutto, non possiamo sapere se quanto indicato da Longhi sia preciso. Non è impossibile che abbia utilizzato "nuova IP" in modo impreciso. Non dobbiamo considerare questa sua dichiarazione come una comunicazione ufficiale dello studio. Inoltre, non è impossibile che questo progetto finisca per non vedere mai la luce.

Concedendoci però un po' di libertà di pensiero, diteci, che tipo di gioco vorreste ricevere da parte di Santa Monica Studio?