Life is Strange: Double Exposure ci mostra i costumi a tema Final Fantasy 7

Gli appassionati non vedono l'ora di vivere una nuova avventura con l'amato personaggio e potrebbero anche voler acquistare l'edizione da collezione, la quale include anche un bonus molto interessante: un set di vestiti per Max a tema Final Fantasy 7.

Life is Strange: Double Exposure tornerà quest'anno e ci permetterà di rivestire i panni di Max Caulfield, la protagonista del primo capitolo della saga. Sono passati alcuni anni rispetto al finale del primo gioco e le cose sono cambiate per lei e per i suoi poteri.

Life is Strange: Double Exposure e i costumi di Final Fantasy 7

Nello specifico, Max avrà accesso a un berretto a forma di moguri e quattro vestiti da interno, precisamente ispirati a creature tipiche della saga: Bomba, Catuar, Chocobo e Tonberry. Potete vedere le immagini qui sotto, nella galleria.

Secondo quanto indicato dal sito ufficiale, ogni pacchetto di costumi permette di cambiare il look di Max con un nuovo vestito disponibile in ogni capitolo della storia. Non potremo quindi decidere di indossare quello che vogliamo in ogni momento, ma dovremo comunque mantenere la tipologia di vestito definita dal gioco, semplicemente cambieremo l'estetica.

In una certa misura si tratta di una scelta anche in tema col personaggio, visto che nel primo capitolo Max affermava di voler guardare Final Fantasy Spirits Within se si interagiva con uno specifico televisore. Potete prenotare il gioco in formato fisico su Amazon, ma per avere i costumi di Final Fantasy 7 dovete prenotare la versione Ultimate da 80 € sui negozi digitali.