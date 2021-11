Scheda madre Asus Tuf: offerta Amazon del Black Friday 2021, 31% di sconto

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare una Scheda madre Asus TUF Gaming B550M-E WI-FI. Lo sconto segnalato è di 56.01€, ovvero del 31%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo prodotto è 178€. La scheda madre era in realtà disponibile a prezzo fisso intorno ai 150€. Ora, però, grazie al Black Friday 2021, ha raggiunto il proprio minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa scheda madre è compatibile con compatibile con i processori AMD Ryzen serie 5000, 4000 G e 3000. Dispone di dissipatore VRM di grandi dimensioni, M.2 e PCH passivo, connettori di ventilazione ibrida e Fan Xpert 2+. In termini di connettività include: Due M.2, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen. 2 x tipo A e USB 3.2 Gen. 1 frontale tipo C.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Scheda madre Asus Tuf

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.