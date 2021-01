Sea of Thieves: Season 1 Update disponibile, con modalità 120 fps e altre novità

Sea of Thieves, come era stato già annunciato da tempo, si aggiorna oggi con l'arrivo delle Stagioni e in particolare con l'update Season 1, che dà il via al nuovo corso del gioco Rare e comprende anche diverse novità, tra le quali la modalità 120 fps.

Le note sulla patch si occupano di una grande quantità di evoluzioni e novità applicate al gioco, a partire dal nuovo sistema di progressione rappresentato dal Plunder Pass, ovvero una sorta di battle pass che pone diversi obiettivi in successione per ottenere oggetti e ricompense di ordine cosmetico con la conquista del "Renown", ovvero una sorta di esperienza/reputazione che si accumula avanzando nel gioco.

Questa prima stagione è legata all'Alleanza dei Mercanti, proponendo una serie di quest a tema che consentono di incrementare la nostra reputazione e ottenere vari tesori e ricchezze. Il Plunder Pass può essere acquistato per 10 dollari e dura per 3 mesi, ovvero l'estensione di una stagione.

Al di là di set cosmetici e altro, ci sono anche delle novità per quanto riguarda il gameplay e le caratteristiche del gioco: la più evidente è la modalità Performance a 120 fps, che consente di giocare a tale livello di fluidità con risoluzione limitata a 1080p su Xbox Series X.

Altre novità riguardano i miglioramenti applicati alla comunicazione nell'Arena e alcune variazioni all'interfaccia che, per esempio, forniscono consigli sulla composizione della ciurma in base alle navi selezionate. Presente anche un'ampia lista di correzioni di bug e altro che riguardano tutti gli ambiti del gioco, per cui vi rimandiamo alle note ufficiali della patch Season 1 per saperne di più.

Qualche giorno fa abbiamo anche pubblicato la video guida ufficiale al nuovo sistema stagionale, dopo la nuova recensione di Sea of Thieves scritta in occasione del suo arrivo su Xbox Series X, che valuta il gioco in tutto il suo percorso evolutivo.