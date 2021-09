Sega Dreamcast e Xbox: finiti online molti prototipi per le due vecchie console

Dopo un grande sforzo di ricerca e di verifica, il sito Project Deluge ha pubblicato online una gran quantità di prototipi per Sega Dreamcast e la prima Xbox, rispettivamente 135 e 349. Il pacchetto comprende un po' di tutto, da giochi quasi pronti ma mai pubblicati, a delle build molto acerbe di giochi cancellati in corso di sviluppo.

Parlando di Sega Dreamcast, i giochi quasi completi sono pochi, ma alcuni prototipi sono particolarmente interessanti, come Ready 2 Rumble Boxing Round 2, San Francisco Rush 2049, Shadow Man, Test Drive Cycles, Vigilante 8: Second Offense, WWF Attitude e Tony Hawk's Pro Skater. Nel mucchio c'è anche una versione localizzata di Shangai Dynasty, titolo che doveva essere pubblicato in occidente da Activision ma è stato cancellato.

Molto più ricco il pacchetto di Xbox, con titoli quali American Idol, Hail to the Chimp, He-Man: Defender of Grayskull e Pac-Man World Rally. Ci sono anche dei titoli tradotti dal giapponese e mai lanciati come Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi. Molti anche i prototipi di Sega, tra i quali Crazy Taxi 3: High Roller, ToeJam & Earl III, Jet Set Radio Future, Sega GT e Gun Valkyrie.

Project Deluge è un progetto della comunità Hidden Place si occupa specificatamente di raccogliere, preservare e pubblicare progetti videoludici cancellati, per qualsiasi piattaforma.