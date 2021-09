God of War: Ragnarok è stato aggiunto alla sezione "in arrivo" del sito PlayStation, probabilmente per confermare l'uscita nel 2022. Più precisamente, i giochi della sezione sono previsti entro la prima metà del 2022, quindi anche le nuove avventure di Kratos dovrebbero uscire da qui a giugno 2022.

I giochi in arrivo sul sito PlayStation

L'inclusione di God of War: Ragnarok tra i titoli in arrivo dovrebbe porre anche un freno alle voci che vogliono il gioco a rischio di slittamento al 2023 (in realtà, più che voci si tratta di auspici di qualcuno).

God of War: Ragnarok è il nuovo capitolo della saga con protagonista lo spartano Kratos. Si tratta del secondo e ultimo episodio della serie ambientata nelle terre del nord, liberamente basata sulla mitologia norrena. Giusto recentemente è stato investito dalle polemiche per via della presenza di un personaggio di colore e per l'aspetto troppo panciuto del divino Thor.

La nostra speranza è semplicemente che sia un grande gioco e che dei e semidei continuino a darsi botte da orbi, su PS5 come su PS4.