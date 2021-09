God of War: Thor è pura potenza maschile, per un campione di powerlifting

God of War: Ragnarok introdurrà tanti nuovi personaggi, tra cui Thor, che in questi giorni è finito al centro delle discussioni per via del suo aspetto fisico. Nel render pubblicato da Santa Monica infatti il dio del tuono appare infatti "fuori forma" e bello panciuto, il che ha generato ilarità ma anche critiche. Secondo Darren McCormac, tre volte campione di powerlifting in Regno Unito e che ha all'attivo due record mondiali, in realtà proprio grazie alla sua massa Thor è un simbolo di pura potenza maschile.

"Che vi piaccia o no, il Thor di God of War rappresenta il massimo delle performance maschili", afferma McCormac in un'intervista con The Sixth Axis.

"C'è una correlazione tra la massa e la forza. Nel powerlifting, le classi più competitive sono quelle sotto i 100 e i 110 KG, ragazzi che sollevano pesi molteplici volte superiori al loro peso corporeo. Loro non sono alti, sono corpulenti. Non tutti questi ragazzi hanno gli addominali, ma piuttosto uno strato di lardo sopra ad essi, una "pancia di potenza". Chiunque può avere degli addominali, sì c'è l'ho con te Mr. Hemsworth (l'attore del Thor di Marvel), ma una pancia di potenza e un muscolo trapezio forte sono i segni di un uomo dannatamente forte."

God of War, Thor

Il parere di McCormac insomma si allinea con quello del director di God of War: Ragnarok, Eric Williams, che giusto pochi giorni aveva discusso del fisico di Thor e di come l'intenzione del team sia quella di rappresentare un personaggio possente e intimidatorio, più in linea con la mitologia norrena che con i film della Marvel.

God of War è attualmente in sviluppo per PS5 e PS4, con la data di uscita prevista per il 2022.