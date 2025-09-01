Sei alla ricerca di un nuovo paio di Joy-Con per Switch 2? Con questo coupon li prendi a prezzo scontato

Oggi, su AliExpress, è presente e disponibile un codice sconto che ti permetterà di andare a risparmiare sull'acquisto di un nuovo paio di Joy-Con per Nintendo Switch 2. Tramite il coupon MULTI07 sarà possibile risparmiare 7€ su per un prezzo totale e finale d'acquisto pari a 65,32€.

Un prezzo interessante, soprattutto se si considera quanto Nintendo sia restia ad applicare sconti di grosse proporzioni ai suoi device e titoli in esclusiva. Puoi acquistare i Joy-Con direttamente tramite questo link. Ricordiamo che i codici sconti sono validi fino al prossimo venerdì, 5 settembre.