Sei alla ricerca di un nuovo paio di Joy-Con per Switch 2? Con questo coupon li prendi a prezzo scontato

Oggi, su AliExpress, è presente e disponibile un codice sconto che ti permetterà di andare a risparmiare sull'acquisto di un nuovo paio di Joy-Con per Nintendo Switch 2. Tramite il coupon MULTI07 sarà possibile risparmiare 7€ su per un prezzo totale e finale d'acquisto pari a 65,32€.
Un prezzo interessante, soprattutto se si considera quanto Nintendo sia restia ad applicare sconti di grosse proporzioni ai suoi device e titoli in esclusiva. Puoi acquistare i Joy-Con direttamente tramite questo link. Ricordiamo che i codici sconti sono validi fino al prossimo venerdì, 5 settembre.
Ulteriori dettagli sui Joy-Con per Switch 2
I nuovi Joy-Con per Nintendo Switch 2 sono progettati per offrire un'esperienza di gioco più precisa, stabile e confortevole, pensata sia per i giocatori occasionali che per quelli più esigenti. Una delle principali novità riguarda i pulsanti laterali ingranditi, che garantiscono una pressione più agevole e una maggiore precisione nei momenti cruciali della partita, riducendo al minimo il rischio di errori.
Grazie alla connessione magnetica, i controller si agganciano saldamente alla console tramite potenti magneti. Un altro punto di forza è rappresentato dalle levette analogiche più grandi e sensibili. Infine, il design ergonomico assicura una presa naturale e confortevole, anche durante le lunghe sessioni di gioco. La forma ottimizzata riduce l'affaticamento delle mani.