0

Sei alla ricerca di un nuovo paio di Joy-Con per Switch 2? Con questo coupon li prendi a prezzo scontato

Oggi è disponibile un coupon che ti permetterà di andare a risparmiare sull'acquisto (spesso molto costoso) di un nuovo paio di Joy-Con per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/09/2025
Joy-Con Switch 2

Oggi, su AliExpress, è presente e disponibile un codice sconto che ti permetterà di andare a risparmiare sull'acquisto di un nuovo paio di Joy-Con per Nintendo Switch 2. Tramite il coupon MULTI07 sarà possibile risparmiare 7€ su per un prezzo totale e finale d'acquisto pari a 65,32€.

Un prezzo interessante, soprattutto se si considera quanto Nintendo sia restia ad applicare sconti di grosse proporzioni ai suoi device e titoli in esclusiva. Puoi acquistare i Joy-Con direttamente tramite questo link. Ricordiamo che i codici sconti sono validi fino al prossimo venerdì, 5 settembre.

Ulteriori dettagli sui Joy-Con per Switch 2

I nuovi Joy-Con per Nintendo Switch 2 sono progettati per offrire un'esperienza di gioco più precisa, stabile e confortevole, pensata sia per i giocatori occasionali che per quelli più esigenti. Una delle principali novità riguarda i pulsanti laterali ingranditi, che garantiscono una pressione più agevole e una maggiore precisione nei momenti cruciali della partita, riducendo al minimo il rischio di errori.

Joy-Con per Switch 2
Joy-Con per Switch 2

Grazie alla connessione magnetica, i controller si agganciano saldamente alla console tramite potenti magneti. Un altro punto di forza è rappresentato dalle levette analogiche più grandi e sensibili. Infine, il design ergonomico assicura una presa naturale e confortevole, anche durante le lunghe sessioni di gioco. La forma ottimizzata riduce l'affaticamento delle mani.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sei alla ricerca di un nuovo paio di Joy-Con per Switch 2? Con questo coupon li prendi a prezzo scontato