La serie Wolfenstein è in offerta su Steam, con sconti fino all'85%

Steam propone regolarmente sconti a tema dedicati a publisher o grandi saghe del panorama videoludico. Ad esempio, in questo momento è possibile acquistare i giochi della serie Wolfenstein a prezzi stracciati e che potrebbero risultare molto accattivanti.

Partendo dai giochi più recenti, Wolfenstein Youngblood viene proposto a 4,99 euro, con uno sto del 75%. Stesso sconto e prezzo per Wolfenstein The New Order e The Old Blood, mentre Wolfenstein 2 The New Colossus è disponibile al prezzo di 4,49 euro, scontato dell'85%. Infine, lo sparatutto per VR Wolfenstein: Cyberpilot viene proposto a 4,99 euro, anziché 19,99 euro.