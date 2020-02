Shadowgun War Games disponibile gratis su iOS e Android, trailer di lancio

Shadowgun War Games è disponibile a partire da oggi, con download gratis sui dispositivi iOS e Android. Poteva mai mancare uno spettacolare trailer di lancio?



Come anticipato nel nostro provato, Shadowgun War Games è uno sparatutto a base multiplayer che utilizza un approccio cartoonesco, con eroi e abilità differenti per dar vita a partite spettacolari e coinvolgenti.



Fai squadra con gli amici e combatti contro giocatori provenienti da tutto il mondo in arene, mappe ed esclusivi eventi dell'Universo Shadowgun. È divertente ed accessibile ai principianti e offre un'infinità di sfide entusiasmanti ai gamer più esperti. Chiunque può competere nelle modalità di gioco Ruba la bandiera e Deathmatch a squadre!



Shadowgun War Games propone eroi unici, ognuno con il proprio stile ed abilità, dalla Volata e Scudo per i giocatori da difesa, alla modalità Berserkr per le tattiche più aggressive. Personalizza il tuo eroe con skin ed emote esclusive nelle modalità di gioco PvP multigiocatore.



Shadowgun War Games è uno sparatutto in prima persona che ricompensa abilità e strategia nel combattimento. Il rapido e pratico matchmaking ti affiancherà ad amici del tuo stesso livello di abilità, mentre il sistema di classifica ricompenserà i progressi che raggiungerai nella tua scalata verso la vetta. In questo sparatutto multigiocatore gratuito saranno le tattiche di squadra ad assicurarti la vittoria.



Gli aggiornamenti regolari arricchiranno l'esperienza Shadowgun War Games di assortimenti e complessità con l'arrivo di nuovi entusiasmanti eroi, modalità di gioco, eventi, skin ed emote. Il futuro del gameplay su dispositivi mobili è War Games!