Silt, arriva a giugno 2022, si tratta di un'affascinante avventura acquatica

Durante l'Indie World Nintendo ha annunciato Silt, un'affascinante avventura acquatica in bianco e nero che arriverà su Nintendo Switch il prossimo giungo.

Strutturata come un'avventura in 2D nella quale si controlla un sub, in Silt occorrerà esplorare i fondali di affascinanti oceani che celano più di un segreto e di un pericolo. Oltre all'aplorazione, infatti, in Silt si dovranno risolvere alcuni puzzle, oltre che sopravvivere a livelli pericolosi popolati da creature letali.

Silt

La cosa che salta all'occhio, però, è il bellissimo stile in bianco e nero, che fa molto Limbo, oltre che le animazioni molto fluide ed eleganti. Per il momento non si sa molto di più di questa affascinante esperienza, se non che arriverà a giugno su Nintendo Switch.