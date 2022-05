TABS: Totally Accurate Battle Simulator su Nintendo Switch questa estate, trailer

Dal Nintendo Indie World arriva l'annuncio del prossimo lancio di TABS: Totally Accurate Battle Simulator su Nintendo Switch, con un nuovo trailer e un periodo di uscita fissato per questa estate 2022, in attesa di una data più precisa.

Dopo il notevole successo riscosso su PC e Xbox, il particolare strategico ad ambientazione bellica arriva dunque anche su Nintendo Switch, portandosi dietro le sue strane dinamiche. Posto all'incrocio fra uno strategico in tempo reale, un tower defense e Human Fall Flat, il gioco di Landfall propone delle bizzarre battaglie con caratterizzazione "storica", per così dire, ma con fisica completamente sballata.

Di fatto, si tratta di affrontare una serie di battaglie all'interno di scenari vari, che ci portano in epoche diverse a utilizzare tecniche di battaglia, armi e anche mezzi differenti, cercando di gestire le risorse in campo nel migliore dei modi per sopraffare l'avversario e proseguire alle scene successive.

C'è una sorta di Campagna e una modalità più libera, il tutto dunque verrà trasportato anche su Nintendo Switch con lancio previsto per l'estate 2022. Vediamo intanto un trailer che spiega qualcosa di questo particolare titolo, diventato una sorta di cult dai tempi del lancio in early access a oggi.