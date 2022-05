We Are OFK annunciato per Nintendo Switch, trailer e periodo di uscita

Durante l'Indie World, il Team OFK ha annunciato che We Are OFK, l'avventura che racconta la dura strada verso il successo di una band musicale formata da quattro ragazzi, arriverà anche su Nintendo Switch, con il lancio previsto per quest'estate. Nel player qui sopra trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

We Are OFK è un avventura grafica fortemente incentrata sulla narrativa che racconta la storia di come quattro amici hanno formato una band e pubblicato il loro primo EP, affrontando tutte le difficoltà tipiche dell'industria musicale e i loro problemi personali. Il gioco è in dirittura d'arrivo anche su PC, PS5 e PS4.

"Ecco come quattro amici si sono conosciuti, hanno formato una band e pubblicato il loro primo EP, senza distruggere telefonini per la frustrazione. Una serie interattiva per scoprire la nascita del gruppo, tra sogni, appuntamenti e affitti da pagare a Los Angeles", recita la descrizione ufficiale di We Are OFK.

"Dopo aver rotto con la sua storica fidanzata, Itsumi Saito si trasferisce a Downtown per inseguire il suo sogno di sfondare nella musica. Ma destreggiarsi tra prove, amici, un lavoro a tempo pieno e la vita da pendolare del West Side... Itsu sta cercando di emergere nella giungla della scena musicale di LA. Quando, dopo essersi imbucata a una festa esclusiva a Hollywood, riesce a stringere amicizia con un producer emergente, il suo sogno inizia a realizzarsi.We Are OFK è una serie interattiva che narra di litigi sui testi, messaggi tristi e di video musicali interattivi!"