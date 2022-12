Slam Dunk, il film: video pubblicitario ricorda la data d'uscita in Giappone

Slam Dunk è diventato un film d'animazione cinematografico, arrivato proprio questo fine settimana nei cinema giapponesi, come ricorda il video riportato qui sotto con lo spot pubblicitario andato in onda in TV in Giappone in questi giorni.

Il film d'animazione celebra il manga di Takehiko Inoue, uno dei più significativi degli anni 90, per non dire del panorama manga/anime in generale, con una trasposizione cinematografica prodotta in collaborazione da Toei Animation e Shueisha, intitolata The First Slam Dunk.

Il film è uscito il 3 dicembre nelle sale giapponesi ma non abbiamo ancora informazioni precise sul suo arrivo in occidente, sebbene questo sia probabile vista la notorietà raggiunta dalla serie originale in tutto il mondo.

Resta da vedere se, al di fuori del Giappone, sarà destinato sempre al circuito dei cinema o arriverà in qualche altra forma, fra streaming o home video, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni. Intanto, possiamo vedere lo spot pubblicitario che punta tutto sull'attesa per questo grande ritorno di uno dei manga/anime sportivi più emozionanti della storia.

Nella produzione di The First Slam Dunk è coinvolto lo stesso Inoue, creatore della serie originale, per garantire la maggiore fedeltà possibile. Yasuyuki Ebara è il character designer e animation director, Daiki Nakazawa è il CG director, Yuta Ogura il CG producer, Kazuo Ogura come art director, Yota Tsuruoka e Koji Kasamatsu sono i sound directors e Katsuhiko Kitada, Naoki Miyahara, Toshio Ohashi e Yu Kamatani come technical directors.

In precedenza avevamo visto trailer e informazioni sul cast, che comprende Shugo Nakamura (Gin Gagamaru in Bluelock) a doppiare Ryota Miyagi, Jun Kasama (Wilibald Koenig in Saga of Tanya the Evil) nel ruolo di Hisashi Mitsui, Shinichiro Kamio (Koigakubo in Blue Period) che dona la voce a Kaede Rukawa, Subaru Kimura​​​​ (Aoi Todo in JUJUTSU KAISEN) a doppiare Hanamichi Sakuragi e Kenta Miyake (All Might in My Hero Academia) nel ruolo di Takenori Akagi.