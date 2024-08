Sleep Fighter è il torneo ufficiale di Street Fighter 6 che penalizza i giocatori che non dormono abbastanza

In Giappone è in programma un nuovo torneo ufficiale di Street Fighter 6 autorizzato da Capcom, caratterizzato da un regolamento speciale che prevede delle penalità per i giocatori che non dormono abbastanza ore a notte. Non a caso, la competizione si chiama "Sleep Fighter", con tanto di locandina che immortala in primo piano Ryu mentre esegue uno Shoryuken da addormentato.

Come riportato da Den-Faminico Gamer, il motivo di questa bizzarra competizione in programma per il 31 agosto è presto spiegato, visto che è stata organizzata dall'azienda farmaceutica SS Pharmaceuticals, produttrice del "Drewell", un farmaco induttore del sonno usato per il trattamento dell'insonnia.