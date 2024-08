Il nuovo video di Life is Strange: Double Exposure mostra l'università di Caledon

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Life is Strange: Double Exposure per mostrare l'università di Caledon , il luogo dove si svolgerà la maggior parte dell'avventura. Il filmato ha uno stile particolare, nel senso che sembra un video di reclutamento dell'università, con solo un brevissimo segmento finale che suggerisce come le cose siano in realtà molto diverse dal quadro idilliaco che viene presentato.

Di nuovo Max

Per inciso, al minuto 1:52 possiamo vedere le pagine di un taccuino con sopra degli schizzi davvero inquietanti, tra persone che urlano, teschi, nomi cancellati, scarabocchi incomprensibili e la scritta: not again not again not again (non di nuovo). A cosa farà riferimento? Quindi partono delle altre sequenze molto veloci che mostrano dei momenti di gioco apparentemente molto drammatici.

Life is Strange è una serie di avventure narrative nata da Don't Nod, ma attualmente in mano a Deck Nine. Include Life is Strange, l'espansione Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2 e Life is Strange True Colors. Recentemente è stata pubblicata l'edizione rimasterizzata del primo episodio.

Il taccuino del minuto 1.52

Life is Strange: Double Exposure uscirà il 29 ottobre 2024 su PC (Steam), Xbox Series X e S e PlayStation 5. Protagonista sarà Max Caulfield, già vista nel primo episodio, che dovrà investigare sulla morte della sua amica Safi per scoprire come salvarla e chi è il suo assassino. Dovrà ovviamente usare i suoi poteri, di cui ormai è pienamente consapevole.

Prenotando l'edizione Ultimate del gioco, si potranno giocare i primi due capitoli per intero due settimane prima del lancio del gioco completo.