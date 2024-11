Smartphone: crescita globale, ma frenata per pieghevoli e iPhone

Dopo due anni di calo, il mercato globale degli smartphone torna a respirare. Secondo i dati IDC, le spedizioni globali sono cresciute del 6,2% nel 2024 , raggiungendo 1,24 miliardi di unità. Questo risultato è attribuibile in gran parte al successo dei dispositivi Android nei mercati emergenti e al desiderio di aggiornare i device dopo un lungo periodo di stagnazione. Tuttavia, non tutti i segmenti del mercato stanno beneficiando di questa ripresa : gli smartphone pieghevoli rallentano la loro crescita, mentre l'iPhone registra vendite stabili senza particolari slanci.

La flessione è attribuibile a due fattori principali: prezzi ancora troppo alti e la mancanza di innovazioni significative nei nuovi modelli , come i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, che non hanno offerto miglioramenti tangibili rispetto alle versioni precedenti. Questi limiti impediscono ai pieghevoli di raggiungere il pubblico di massa, pur mantenendo un elevato livello di soddisfazione tra chi li acquista.

iPhone: vendite stabili, ma senza slancio

Mentre il mercato globale degli smartphone cresce, Apple si trova in una situazione di stallo. Le spedizioni di iPhone sono aumentate solo dello 0,4% nel 2024, un dato che rispecchia le sfide del colosso di Cupertino nel mantenere il proprio slancio. L'iPhone 16, lanciato quest'anno, non è riuscito a generare l'entusiasmo sperato, nonostante alcune nuove funzionalità.

L'iPhone 16 Pro.

La competizione nei mercati chiave, come Cina, Stati Uniti ed Europa, ha contribuito a frenare la crescita di Apple. In Cina, Huawei e Xiaomi hanno guadagnato terreno grazie a strategie di prezzo aggressive e innovazioni tecnologiche, mentre in altri mercati emergenti Android ha dominato con dispositivi più economici. Apple continua a mantenere la sua leadership nei profitti grazie alla sua strategia premium, ma le vendite di unità non seguono la stessa traiettoria.