Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 ha una data di uscita ufficiale

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile anche sulla console next-gen Sony a partire dal 24 agosto. Insomma, ci sarà da attendere ancora un po'.

Rinviata per problemi tecnici, la versione PS5 di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 si aggiungerà fra un paio di mesi alle edizioni già disponibili nei negozi, ovverosia PC, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

La recensione di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 conferma la bontà del gioco, dotato di una struttura in stile Hitman ormai piuttosto convincente anche se sul fronte dell'intelligenza artificiale ci sono ancora problemi da risolvere.

Similmente alla versione Xbox Series X, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 includerà due modalità grafiche per fruire dell'esperienza a 4K e 30 fps oppure a 1440p e 60 fps per godere di una maggiore precisione e fluidità.

Sulla console Sony verrà inoltre supportato il controller DualSense, nello specifico i trigger adattivi che doneranno a ogni diversa arma un feeling peculiare in-game.